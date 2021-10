Cena con delitto "La casa dei 7 cadaveri" in occasione di Halloween

Prezzo non disponibile

Finalmente torna la cena con delitto nella sua veste migliore. Organizza, come sempre, l'agenzia pescarese Cronosfera - Viaggi nel Tempo. Appuntamento il prossimo 30 ottobre per un evento molto speciale, intitolato "La casa dei 7 cadaveri".

Unitevi anche voi per trascorrere un Halloween emozionante nel ristorante "Il Giardino dei Ciliegi - Villa Pardi", con tavoli che saranno opportunamente distanziati, in modo tale da poter garantire la massima sicurezza. Per informazioni e prenotazioni è sufficiente consultare il sito Internet di Cronosfera.

