Cena con delitto a domicilio in due distinti appuntamenti, ecco quando

Vista l'emergenza Covid, la cena con delitto diventa a domicilio. L'agenzia Cronosfera propone "Bufera a Stormy Rock". Appuntamento in due distinte occasioni: il 6 e 9 gennaio. Per prenotarsi è necessario andare su www.cronosfera.it/dad, compilare il modulo ed effettuare il pagamento. È anche possibile inviarlo come regalo, se si desidera fare una sorpresa originale a qualcuno.

Il biglietto digitale standard ha un costo di 14,90 euro per account connesso, ma esiste anche il premium, a 19,90 euro, per chi vuole sostenere l'associazione e ricevere i vantaggi del Multimedia Bonus Pack (contenuti speciali, backstage, illustrazioni etc.) dopo l'evento.

La piattaforma utilizzata è semplice e intuitiva, non richiede l'installazione di app e funziona sia da desktop che da mobile. Per informazioni è possibile contattare i numeri 388/6460565 e 328/6878787.