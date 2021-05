"4 medaglie per la libertà", Pescara celebra il centenario della nascita di Renato Berardinucci

Si terrà il prossimo 1° giugno in piazza Italia la celebrazione ufficiale «4 medaglie per la libertà» nel centenario della nascita di Renato Berardinucci (Philadelphia, 1° giugno 1921 – Arischia, 11 giugno 1944). La commemorazione, per la prima volta dopo 77 anni, vuole rendere omaggio ai due patrioti italiani, fucilati dai tedeschi, Renato Berardinucci e Vermondo Di Federico (medaglie d’oro al valor militare alla memoria) e ai due che scamparono alla morte grazie al loro gesto di eroismo, cioè Giuseppe Padovano (medaglia d’argento al valor militare) e Umberto Collepalumbo (medaglia di bronzo al valor militare).

La manifestazione vedrà la partecipazione dei figli e dei familiari dei quattro decorati, alla presenza del sindaco di Pescara Carlo Masci, del presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli e del sindaco di Picciano Vincenzo Catani. Ricordiamo che nella nostra città esiste anche una via intitolata a Renato Berardinucci.

