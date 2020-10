Caterina Perali ospite di "Colazione con l'autrice" alla libreria On the road

Domenica 18 ottobre, nel piazzale antistante la libreria On The Road a Montesilvano, il pubblico verrà accolto con caffè, the, tisane, succhi e dolcetti di ogni tipo. Protagonista sarà Caterina Perali, autrice di "Le affacciate". Ingresso libero ma con prenotazione.

La scrittrice è nata a Treviso nel 1975. Dopo gli studi a Venezia si sposta tra Genova e Lisbona. Ora vive tra Treviso e Milano, dove lavora nella produzione di spot pubblicitari. È stata autrice televisiva, nonché collaboratrice per riviste di teatro e food and beverage.