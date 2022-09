Casanova e il suo tempo in un convegno internazionale all'Aurum

L’università “Gabriele d’Annunzio” ospiterà, nelle giornate del 22 e 23 settembre, il convegno internazionale "Levantine Sociabilities in Europe in Giacomo Casanova’s time: Spies, Impostors, Courtesans and Men of Culture”. L’evento è organizzato dal gruppo di lavoro composto dalle professoresse Miriam Sette, Eleonora Sasso e Persida Lazarevic del dipartimento di lingue, letterature e culture moderne diretto dal professor Carlo Martinez.

L’iniziativa rientra nell'ambito delle attività del progetto europeo H2020 Digitens e ospiterà, in qualità di key-note speakers, illustri studiosi quali il professor Antonio Trampus (università Ca’ Foscari, Venezia), direttore della Rivista Casanoviana, e le professoresse Malina Stefanovska e Lisetta Lovett, autrici di due recenti pubblicazioni su Giacomo Casanova, l'affascinante avventuriero settecentesco, libertino, viaggiatore e autore di molte opere scritte in italiano e in francese: “Casanova in the Enlightenment: From the Margins to the Centre” (Malina Stefanovska) - University of Toronto Press, 2020 e “Casanova’s Guide To Medicine: 18th Century Medical Practice” (Lisetta Lovett) - Pen and Sword Books, 2021.

Tra i numerosi studiosi provenienti dagli atenei di Belgrado, Brno, Novedrade, Zadar, Roma La Sapienza, Parma, Pavia, Pisa, Torino, Venezia, Verona, prenderanno parte al convegno la direttrice del Gis, professoressa Valérie Capdeville (Sorbonne, Paris Nord, France), e la project Leader del Progetto Europeo H2020 Digitens, professoressa Kimberley Page-Jones (Ubo, Brest, France). I lavori verranno aperti dai saluti del professor Stefano Trinchese, prorettore con delega ai rapporti con Enti e Istituzioni culturali nonché Presidente della Scuola di Studi Umanistici della “d’Annunzio”.

"Il convegno che la “d’Annunzio” si appresta ad ospitare - spiega la professoressa Miriam Sette - rappresenta uno dei momenti operativi più importanti della vasta ed articolata rete internazionale che questo gruppo di lavoro ha realizzato negli ultimi anni e che vede oggi la nostra Università al centro di così tante e così prestigiose collaborazioni a livello mondiale".