Cartoons on the bay per il secondo anno a Pescara: il programma

Cartoons on the bay torna per il secondo anno a Pescara: appuntamento dal 1° al 4 giugno in piazza della Rinascita (piazza Salotto) con l'ex campione di pallavolo Andrea Lucchetta, . Qui di seguito il programma .

1 GIUGNO

17:00 – 21:00 Gioca con Lucky – Spikeball e Volley S3 Village con Andrea Lucchetta (in collaborazione con Fipav). Piazza della Rinascita diventa un vero e proprio palazzetto a cielo aperto dove giocare a pallavolo e provare tutte le discipline sportive legate alla pallavolo dedicate a bambini e ragazzi di ogni età.

18:00 – 18:30 Lucilla Kids presenta i Puffins a Cartoons on the Bay. Un’opportunità unica per conoscere i Puffin, protagonisti di tanti film e cartoni animati, insieme a Lucilla Kids, uno dei personaggi più amati dai bambini.

18:30 – 19:00 Rai Radio Kids tutti a ballare con il dj set e Armando Traverso

19:30 – 20:30 Giorgio Vanni in concerto. Le indimenticabili sigle dei cartoni animati con il compositore, produttore e interprete di grandi successi dal 1998 a oggi.

20:30 – 21:30 Radio Rai – Dj Set No Name Radio, la nuova Radio dedicata ai giovani e ai nuovi scenari musicali.

2 GIUGNO

17:00 – 21:00 Gioca con Lucky – Spikeball e Volley S3 Village con Andrea Lucchetta (in collaborazione con Fipav). Piazza della Rinascita diventa un vero e proprio palazzetto a cielo aperto dove giocare a pallavolo e provare tutte le discipline sportive legate alla pallavolo dedicate a bambini e ragazzi di ogni età.

18:00 – 18:30 Rai Kids con le star di Rai Yoyo.

Direttamente da Rai Yoyo e Rai Gulp, i personaggi dei più seguiti cartoni animati di Rai Kids incontrano i bambini per foto e saluti.

18:30 – 19:00 Rai Radio Kids tutti a ballare con il dj set e Armando Traverso.

19:00 – 20:00 Rai Kids con le star di Rai Yoyo. Gioca e divertiti con I Puffi, Topo Gigio, Masha e Orso, Milo, Pinocchio & Freeda, Bluey e Bing!

20:30 – 21:30 Radio Rai – Dj set No Name Radio, la nuova radio dedicata ai giovani e ai nuovi scenari musicali.

3 GIUGNO

17:00 – 21:00 Gioca con Lucky – Spikeball e Volley S3 Village con Andrea Lucchetta (in collaborazione con Fipav). Piazza della Rinascita diventa un vero e proprio palazzetto a cielo aperto dove giocare a pallavolo e provare tutte le discipline sportive legate alla pallavolo dedicate a bambini e ragazzi di ogni età.

18:30 – 19:00 Rai Radio Kids tutti a ballare con il dj set e Armando Traverso.

19:30 – 20:30 Radio RAI – Dj Set No Name Radio, la nuova Radio dedicata ai giovani e ai nuovi scenari musicali.

21:00 – 22:30 Spettacolo Rai Kids – Rainbow Spettacolo Winx Club: Il nuovissimo spettacolo per bambini e famiglie che porta tutta la magia del Winx Club! Elisa Rosselli, voce storica delle colonne sonore più iconiche del Winx Club, si esibirà sul palco per far cantare e ballare tutto il pubblico!

4 GIUGNO

10:00 – 13:00 Gioca con Lucky – Spikeball e Volley S3 Village con Andrea Lucchetta (in collaborazione con FIPAV). Piazza della Rinascita diventa un vero e proprio palazzetto a cielo aperto dove giocare a pallavolo e provare tutte le discipline sportive legate alla pallavolo dedicate a bambini e ragazzi di ogni età.

11:30 – 12:30 Spettacolo Mini Cuccioli – da Rai Yoyo al palco. I Mini Cuccioli arrivano nelle piazze d’Italia con un grande spettacolo, grande come il successo che riscuotono i loro cartoon tra i milioni di “piccoli amici” che li seguono tutti i giorni su Rai Yoyo e RaiPlay. In scena, davanti a un grandissimo e coloratissimo ledwall che interagisce con i protagonisti, le grandi mascotte dei Mini Cuccioli, il Capi e l’Assistente, e altri ospiti.

Dall’1 al 3 giugno dalle 10.00 alle 17.00 e il 4 giugno dalle 10.00 alle 13.00 sarà presente Rai Porte Aperte. All’interno di piazza della Rinascita verrà allestito un vero e proprio set televisivo, dove studenti di tutte le età potranno imparare giocando a “fare radio e televisione” e scoprire la passione che va oltre lo schermo.