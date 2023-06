A Cartoons on the bay è il giorno della sottosegretaria Borgonzoni

A Cartoons on the bay è il giorno di Lucia Borgonzoni: il programma professionale all'Aurum prevede infatti, nel pomeriggio di venerdì 2 giugno, un panel con la sottosegretaria al Ministero della Cultura in cui si parlerà della nuova normativa dedicata al mondo dell'animazione. Sarà presente anche l'onorevole Alberto Bagnai. Ieri, dopo il taglio del nastro, sono stati tanti gli appuntamenti susseguitisi nella struttura di largo Gardone Riviera, a cominciare dall'inaugurazione della mostra di Monica Manganelli “Mondi immaginati e mondi immaginari tra utopia, realtà e sospensione”.

Per il governatore Marco Marsilio “la Regione Abruzzo ha puntato molto su questa manifestazione e siamo assolutamente convinti di aver fatto bene nonostante le difficoltà avute negli anni della pandemia con le restrizioni che ne hanno limitato la fruibilità. Quella di quest’anno, invece, è la prima edizione in cui si può finalmente dare libero sfogo alle potenzialità legate a questo evento”.

L’auspicio di Marsilio è che "l’Abruzzo possa trovare una grande occasione di visibilità a livello nazionale e internazionale, potendo ospitare un'importante mostra mercato di settore e un premio internazionale di enorme prestigio. Un’opportunità unica di promuovere il nostro territorio, a cominciare dalle centinaia di ospiti e visitatori nazionali e internazionali che arriveranno a Pescara in questi quattro giorni di Cartoons on the bay, giornate in cui avranno la possibilità di degustare il meglio dei nostri prodotti enogastronomici e di visitare alcune delle zone più suggestive d’Abruzzo".

A tale proposito va segnalato che il regista, sceneggiatore e compositore israeliano Ari Folman, tra gli ospiti di questa edizione, ha espresso il desiderio di poter visitare Pescara, e gli è stata data quindi la possibilità di effettuare un mini tour tra le bellezze della nostra città. Prima però, parlando con il pubblico dell'Aurum, si è raccontato con sincerità e trasporto: "I miei film non sono mai pianificati. Avendo avuto a che fare con la guerra come soldato posso dire che non ha niente a che fare con la realtà, sembra quasi un sogno, anzi un incubo. In poco tempo, quando si vivono quelle situazioni, la verità scompare molto rapidamente, ne viene fuori una diversa che viene processata con la coscienza e la subcoscienza. E per descrivere e tentare di raccontare tutto questo non penso che ci sia un altro modo se non l'animazione, perché concede di parlare della sub coscienza in modo non artificiale, serve per creare compassione per quello che è successo e per cercare l'attenzione del mondo".

Per la presidente di Rai Com, Teresa De Santis, "Pescara ha un grande passato ma anche un futuro importante perché è una città che si sta proiettando verso l'innovazione e sono molto felice della collocazione di questo festival che lavora guardando al futuro. Spero che questo festival trovi una casa qui a Pescara e si moltiplichino le opportunità per questo territorio e anche per questa deliziosa manifestazione, che ha una storia lunga 27 anni, di cui13 con la direzione di Roberto Genovesi, che ringrazio". Il sindaco Carlo Masci ha aggiunto: "Ringrazio gli organizzatori per aver scelto di nuovo Pescara, la città dell'immaginifico D'Annunzio, di Flaiano, di Pazienza, ma anche Fellini è stato legato a questo luogo", ha concluso il primo cittadino riferendosi al legame del regista emiliano con lo sceneggiatore Ennio Flaiano (la storia de "I vitelloni", ad esempio, è ispirata proprio ad alcuni giovani pescaresi).

In piazza Salotto, intanto, nel pomeriggio di giovedì 1° giugno è iniziata la parte più ludica con l'ex pallavolista Andrea Lucchetta a far divertire grandi e piccini, mentre Giorgio Vanni ha riproposto in concerto le più famose sigle dei cartoni animati. In serata, infine, il cinema Massimo ha ospitato l'anteprima italiana del film "I Cavalieri dello Zodiaco", diretto da Tomek Baginski, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures. Oggi si prosegue con le star di Rai Yoyo: i Puffi, Topo Gigio, Masha e Orso, Milo, Pinocchio & Freeda, Bluey e Bing incontreranno i bambini per foto e saluti. Dalle 20:30 alle 21:30 dj set di No Name Radio, la radio dedicata ai giovani e ai nuovi scenari musicali.