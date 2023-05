Cartoons on the bay fa il bis a Pescara, Marsilio: "Un'edizione che attendiamo particolarmente"

Cartoons on the bay scalda i motori e si prepara per il suo secondo anno consecutivo a Pescara dopo il successo dell'edizione 2022. Stamane a Roma la presentazione, con gli interventi del governatore Marco Marsilio, del sindaco di Pescara Carlo Masci e dell'assessore ai grandi eventi Alfredo Cremonese. Masci ha parlato delle bellezze della città, a cominciare dalla pineta e dalla spiaggia, facendo una presentazione di stampo fortemente turistico e ricordando che anche per il 2023 Pescara ha conquistato la Bandiera Blu.

Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, che insieme al Comune di Pescara si è fatto promotore dell'iniziativa appoggiando la Rai, ha sottolineato: "Accoglieremo anche quest'anno con la massima attenzione la Rai e Cartoons on the Bay nel nostro territorio. Per noi è un privilegio, abbiamo investito molto in questo appuntamento, è un'edizione che attendiamo particolarmente, un'occasione anche per raccontare una regione che ha finalmente approvato la creazione della fondazione film commission". E ancora: "Porteremo avanti quelle azioni necessarie per creare nella regione terreno fertile per l'industria cinematografica. Anche quest'anno si annunciano ospiti di prestigio e di fama mondiale. Un evento che siamo determinati a tenere sul territorio più tempo possibile".

"Cartoons on the Bay Film Festival" è il festival della Rai dedicato all'animazione cinematografica, televisiva e cross-mediale. "Con il 27esmo compleanno di Cartoons accogliamo una sfida che nasce con la consapevolezza che l'attenzione nei confronti di bambini e ragazzi è una questione centrale", ha detto Marinella Soldi, presidente della Rai, in un videomessaggio. "Raggiungere un pubblico più giovane è una delle maggiori sfide per il servizio pubblico di tutto il mondo. Abbiamo il dovere di curare e proporre al pubblico più giovane prodotti di qualità efficaci ma corretti, senza mai perdere di vista la rilevanza dei contenuti e dei temi trattati", ha aggiunto. Infine Soldi ha ricordato che "Cartoons on the Bay è una manifestazione nata in casa Rai e nelle varie edizioni ha avuto il merito di trattare temi importanti".

L'appuntamento nel capoluogo adriatico è fissato dal 31 maggio al 4 giugno. Quest'anno il tema portante dell'evento sarà "Reale, irreale, virtuale. Mondi immaginati e mondi immaginari. Tra utopia, opportunità e alienazione. La sospensione dell'incredulità tecnologica". Uno spazio "vitale" per la Rai che riesce a integrarsi con il territorio, l'animazione è oggi la base di ricerca per tutta l'innovazione. Oltre trecento opere in concorso per più di cinquanta Paesi e la Germania Paese ospite. Peter Lord, Ari Folman, Ian Mackinnon e Altan sono invece il "poker d'assi" della nuova edizione. A Peter Lord e Ari Folman, rispettivamente le firme dietro capolavori come Wallace & Gromit e Valzer con Bashir, andranno i Pulcinella Awards alla carriera, a Ian MacKinnon il premio come studio dell'anno e al fenomeno Cuphead, tra cartoni animati e videogiochi il nuovo premio Transmedia della manifestazione. Ad Altan il Premio Sergio Bonelli.

Roberto Genovesi, direttore artistico di Cartoons on the Bay, è entrato nel dettaglio della manifestazione: "Non è un Festival che racconta solo i grandi maestri ma ha il compito di lanciare i nuovi talenti e la mostra di quest'anno è dedicata a Monica Manganelli che ha una grande capacità di gestire tratto e colori in maniera originale, un talento italiano importantissimo". Saranno consegnati due premi alla carriera: al regista e produttore israeliano Ari Folman e a Peter Lord, regista e produttore cinematografico britannico, comproprietario e direttore creativo della Aardman Animations, lo studio di animazione britannico vincitore di premi Oscar con sede a Bristol, in Inghilterra, che ha co-fondato con David Sproxton nel 1972.

'Cartoons on the Bay' conferma la sua formula che esalta il gioco di squadra della Rai vedendo coinvolti Rai Kids, RaiPlay e Rai Radio Kids attraverso spettacoli dal vivo, eventi per il pubblico e per le scuole e la presenza delle più famose mascotte dei programmi in onda su Rai Gulp e Rai Yoyo e dei volti più amati dai bambini. Rai Play ospiterà in esclusiva alcune parti del programma del festival come le retrospettive dedicate a Peter Lord e Ian Mackinnon e lo special per i 140 anni dalla prima pubblicazione di Pinocchio di Collodi. Attesi l'anteprima del film I Cavalieri dello Zodiaco e il Fun & Games Village in cui per la prima volta il festival ospiterà un torneo del celebre gioco di ruolo Dungeons & Dragons.