"Cartoons on the Bay" arriva a Pescara

Arriva a Pescara, dal 1° al 5 giugno, la 26esima edizione di 'Cartoons on the Bay', festival internazionale dedicato all'animazione televisiva, cinematografica e cross-mediale promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com. In piazza Salotto verrà allestita l'Area Kids, pensata per i più giovani e per le famiglie, che potranno usufruire di molte attività con big del mondo dell'animazione, dello spettacolo e dello sport. L'obiettivo è di sviluppare percorsi didattici collegati all'evento.

Tra gli ospiti speciali di quest'edizione figura Carolina Benvegna, attrice e conduttrice televisiva che curerà una serie di appuntamenti dedicati ai ragazzi, compresa una parata dei personaggi più iconici dell'offerta Rai Ragazzi. Sempre nell'Area Kids sono previsti incontri per le diverse fasce di pubblico, con particolare attenzione a bambini e famiglie. Tra gli spettacoli più attesi va menzionato quello dedicato ai personaggi 'Rainbow', condotto da Laura Carusino. Presenti a Cartoons on the Bay anche gli iconici rappresentanti delle serie animate più famose, tra cui '44 gatti', 'Pinocchio and friends', 'Summer & Todd' e 'My Passport Friends', che metteranno in scena sketch, balletti e momenti di gioco e interazione con i bambini in piazza. Non mancherà neppure Oreste Castagna, che presenterà uno spettacolo dedicato alla pace, mentre l'ex pallavolista Andrea Lucchetta parlerà della serie 'Spikeball' ed intratterrà il giovane pubblico con attività ludiche.

Ci sarà altresì Armando Traverso, conduttore televisivo, radiofonico, giornalista, attore italiano e voce di Radio Kids, la web radio Rai dedicata ai bambini, che quest'anno proporrà un 'racconto radiofonico interattivo' spiegando come si fa radio ad un target di giovani. Sempre nell'ambito del programma dedicato ai ragazzi, inoltre, sono previste due lezioni che racconteranno come si realizzano videogiochi e fumetti, in collaborazione con la 'Scuola Internazionale di Comics' e la 'Games Academy' di Pescara. Simone Angelini invece, parlerà di come si diventa fumettisti, ed in generale di cosa significhi fare il disegnatore.

Tra le serate clou di questa nuova area, l'anime tribute live concert 'iDol", concerto unico in occidente in cui la doppiatrice Emanuela Pacotto, voce delle protagoniste delle più importanti serie animate trasmesse in Italia, interpreta le sigle originali di celebri Anime cantate prevalentemente in giapponese e italiano collegate tra loro da un percorso di video, che ne amplifica il coinvolgimento emotivo. La celebre artista farà coppia sul palco con Giorgio Vanni, che interpreterà alcune delle sue più celebri sigle italiane.

In più dal 2 al 5 giugno, in piazza della Rinascita, saranno allestiti campi da volley S3, dedicati al progetto 'Spikeball', che consentiranno il gioco libero. Chiuderà la cinque giorni pescarese una gara cosplay che si snoderà per le principali strade della città.