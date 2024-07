I nuovi eventi di luglio a Spoltore: il nuovo cartellone con tutti gli appuntamenti

L’assessore Nada Di Giandomenico ricorda che “L'estate a Spoltore prosegue con un ricco cartellone culturale". Una nuova serie di appuntamenti animerà il borgo del Pescarese con eventi come il tradizionale “Fascino del medioevo a Spoltore”, a cura dell'associazione Gianni Silvidii.

E poi ci saranno “Gastronomia, spettacoli, convegni a tema per passare due giorni nel nostro borgo e riscoprire i suoi angoli più caratteristici. A Villa Raspa, invece, da mercoledì 10 a domenica 14, i festeggiamenti in onore di San Camillo De Lellis".

Torna anche il Mecofest a Caprara (da venerdì 12 a sabato 14) un festival tra arte, musica e cabaret nel Parco di Villa Acerbo "organizzato con un collettivo di ragazzi pieni di entusiasmo". Terzo anno per Spelt - La notte delle Streghe e delle Vampire, spettacolo itinerante di VentoNotturno e Art Events.

"Il 25 luglio, in occasione dei festeggiamenti per San Giacomo a Cavaticchi, avvieremo l'iniziativa "Teatro e musica sotto le stelle" pensata per portare l'intrattenimento estivo nelle frazioni" prosegue l'assessore. Novità di rilievo lo Spoltore FotoFestival, venerdì 26 e sabato 27 in piazza d'Albenzio con la collaborazione della rivista Oasis. "Progressivamente saranno diffusi i manifesti dedicati ai singoli eventi" conclude Di Giandomenico "che illustreranno gli appuntamenti nel dettaglio".