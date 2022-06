Carolyn Smith ("Ballando con le stelle") a Pescara con il Sensual Dance Fit Red Carpet Tour

Tappa abruzzese per il Sensual Dance Fit Red Carpet Tour di Carolyn Smith, nota come presidente di giuria della trasmissione tv di Raiuno "Ballando con le stelle". L'incontro si terrà sabato 4 giugno, dalle ore 12 alle ore 16 negli spazi di Osea Yachting Club, dove sono attese oltre trecento tra insegnanti ed allieve di Sensual Dance Fit, per ritrovarsi assieme in un incontro esclusivo con Carolyn Smith e ritrovare la propria sensualità e femminilità attraverso semplici passi di ballo e movimenti di fitness.

Il Red Carpet Tour sta toccando le principali città italiane dove sono già attive centotrenta scuole del progetto. “Sensual Dance Fit – spiega Smith – “è nato in origine per rispondere alle fatiche del mio percorso oncologico. Desideravo ritrovare me stessa, la mia femminilità, la coordinazione e la grazia che spettano ad ogni donna e, in particolare, ad una danzatrice. Dopo un lungo periodo di tempo di riflessione su quello che potevo fare per dopo un lungo e forzato stop, ho deciso di ritornare nel mio studio di ballo e l’idea ha preso forma”.

Dal 2015, quando ricevette la prima diagnosi di tumore al seno, Carolyn era stata costretta ad un percorso di cure e riposo. Poi, nel dicembre del 2016, l’idea di creare qualcosa: “Lo sostengo da sempre: la danza si rivela un potentissimo guaritore capace di risolvere numerose problematiche che la vita porta. Iniziai a creare qualcosa ad hoc solo per me, tenendo conto delle difficoltà e dei limiti cui ero sottoposta”, racconta.

“Un progetto nato come risorsa personale – sottolinea l’artista – che pian piano prendeva forma dando risultati straordinari. Benefici immediatamente tangibili, non solo a livello fisico, ma anche a livello emotivo e psicologico”. E aggiunge: “L’intruso, come io sono solita definire la malattia – afferma sorridendo Carolyn – aveva avuto libero accesso nel mio corpo senza invito e mi aveva creato diversi problemi. Ma non potevo accettarlo. Ero e sono fermamente convinta che ogni donna ospiti dentro di sé un intruso: una relazione che non funziona bene, un lavoro stressante, difficoltà economiche, problemi di salute. Criticità che la vita propone senza preavviso. Barriere ed inciampi arrivano e non è giusto dar loro spazio; ogni donna ha diritto di liberarsi del proprio intruso e di ritrovare se stessa”.

Sensual Dance Fit è un “miracolo non programmato” secondo Carolyn, che si manifesta su tutte le “sue donne”. Risultati tangibili e spesso inaspettati: “Una postura più elegante è già un modo per affrontare il mondo con una migliore attitudine, e aumentare la propria autostima. Tra le mie ladies c’è chi, ad esempio, ha iniziato finalmente a truccarsi, chi ha rinnovato il proprio guardaroba, chi ha osato con i tacchi alti – rivela l’artista – ma c’è anche chi ha trovato lavoro, nuovi amici o un partner di vita. L’importante è ricentrarsi, crederci ed essere determinate”.

Sensual Dance Fit, insomma, è uno stile di vita: “Noi siamo un progetto di eccellenza e desideriamo che le nostre insegnanti siano le prime a sperimentare il cambiamento – precisa Carolyn - Ecco perché offriamo loro tre volte l’anno una formazione a 360° che include, oltre alla danza, molte altre discipline tese alla crescita personale”.

E conclude: “Ci piace pensare alle nostre allieve come a donne felici e realizzate, donne che credono nella sorellanza e, per esteso, nella solidarietà. Condividiamo un desiderio e lo supportiamo unite per realizzarlo. Desideriamo sostenere un cambiamento positivo nel mondo”.