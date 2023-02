Musica, artisti di strada e divertimento per il 34esimo Carnevale Civitaquanese

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Civitaquana

La Proloco di Civitaquana presenta l'evento di Carnevale che si terrà domenica 19 febbraio. Si tratta della 34esima edizione del Carnevale Civitaquanese. Musica, dj set, animazione, artisti di strada, cibo e tanto divertimento.

"Dopo questi due anni di stop, vi aspettiamo per rinnovare insieme la nostra amata tradizione", fanno sapere dal comitato organizzatore. Alle ore 13 è previsto il ritrovo in piazza 5 dicembre 1943. Alle ore 14 inizierà la sfilata dei carri allegorici. Un appuntamento assolutamente da non perdere.