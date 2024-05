Carne et ossa: proiezione speciale e incontro con Roberto Zazzara e Cristiano Di Felice all’Arca

All’Arca, il prossimo 17 maggio, si terrà la proiezione speciale del film documentario Carne et ossa. Saranno presenti in sala il regista Roberto Zazzara il produttore Cristiano Di Felice.

Carne et ossa è prodotto da Ifa scuola di cinema nell’ambito del progetto Ifa Glocal Film, in associazione con Sulmona Cinema, e con i contributi di regione Abruzzo, comune di Pacentro, ass. Corsa degli Zingari.

Il film è distribuito nelle sale da Mescalito Film. Data di uscita ufficiale: 7 maggio. La serata sarà condotta dal critico cinematografico Francesco Di Brigida.

Dopo il sold out dell'anteprima romana del Cinema Barberini, Carne et Ossa arriva in Abruzzo. Pacentro (Aq) è ricordato da molti come il paesino d’origine di Luisa Veronica Ciccone, in arte Madonna, regina del pop. Ma non tutti sanno che qui da secoli si tiene una corsa unica al mondo, dove sacro e profano s’incontrano in maniera potente e misteriosa.

Gli uomini del paese si lanciano, a piedi nudi, da un dirupo fatto di roccia viva e corrono giù fino al torrente, per poi risalire. È una corsa crudele, che si affronta scalzi. Il primo che entra in chiesa vince la cosiddetta Corsa degli Zingari.

Un rito ancestrale le cui origini sono perse nel tempo, e al quale si partecipa per motivi spirituali o materiali, legati all’indissolubile rapporto tra uomo e natura. Uomini e donne che, caparbi, affrontano questa prova ignorando pericolo, dolore e fatica, convinti che la loro fede li proteggerà.

Un momento catartico che li unisce nella ricerca del traguardo finale. Una sfida con sé stessi, ma anche con la natura. Pacentro è arroccato tra i monti della provincia dell’Aquila, nel cuore del Parco Nazionale della Majella, e Carne et Ossa, il documentario di Roberto Zazzara, racconta la corsa attraverso le voci e le immagini struggenti dei veri protagonisti, i corridori di ieri e di oggi.

Prima di arrivare nei cinema, Carne et Ossa ha partecipato a molti festival nazionali e internazionali vincendo diversi premi.