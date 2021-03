Carlo Cracco incontra gli studenti del progetto Pon dell'alberghiero

Carlo Cracco incontra martedì 16 marzo i 26 studenti del progetto Pon ‘Anno Zero - Giornalisti si diventa’, promosso dall’istituto alberghiero ‘De Cecco’ di Pescara. I ragazzi, collegati in Rete da remoto a causa della pandemia da Covid, potranno intervistare personalmente lo chef stellato, una delle autorità internazionali dell’arte della cucina e personaggio televisivo grazie a "MasterChef" ed "Hell’s Kitchen", scoprendo la ‘vocazione’ di un maestro e i suoi inizi, tra le esperienze francesi e l’esordio sotto la grande ala di Gualtiero Marchesi.

Soddisfatta la dirigente scolastica Alessandra Di Pietro, che ha parlato di “un’occasione preziosa per il nostro istituto che, nonostante la pandemia che ci ha costretto a rivoluzionare programmi e calendari, è comunque riuscito a far ripartire anche i progetti di formazione europea. È un onore poter contare sulla collaborazione e sulla presenza di uno chef come Cracco nella nostra scuola, un momento di incontro che ci auguriamo di poter ripetere anche in futuro”.