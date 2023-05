All’università torna il Career Day per promuovere l'incontro tra gli studenti e le aziende

Si svolgerà il 19 maggio dalle 9:30, nell’aula “Federico Caffè” del campus universitario, il “Career day” 2023. Organizzato dalla Scuola delle Scienze Economiche. Aziendali, Giuridiche e Sociologiche, l’evento è dedicato agli studenti ed ai laureati dei corsi di studio della Scuola ma, in questa edizione 2023, prevede anche il coinvolgimento degli studenti delle Scuole superiori di secondo grado del territorio. L’iniziativa intende facilitare e promuovere l’incontro e il confronto fra i giovani e le organizzazioni rappresentative della produzione di beni e servizi e delle professioni.

Gli studenti e i laureati incontreranno importanti aziende e professionisti operanti nei diversi settori del sistema economico e avranno la possibilità di confrontarsi con le agenzie per il lavoro del territorio per capire come orientarsi nel mercato dell’occupazione, imparare a redigere un curriculum e affrontare un colloquio di lavoro.

Nella sessione mattutina, coordinata dalla professoressa Anna Morgante, illustreranno la propria realtà imprenditoriale e professionale: Almacis, Aptar, Cobo, Deloitte, Fater, Honda, Illimity, Metamer, Kpmg, PwC, Strever, Texol. Nella sessione pomeridiana, con le agenzie per il lavoro Opensearch, Maw, Gevi, Manpower, Humangest, sarà possibile accedere, previa prenotazione, alle attività relative a colloqui one-to-one; assessment; giochi di ruolo su colloquio di lavoro; come usare LinkedIn a fini lavorativi.

"La Scuola delle Scienze Economiche, Aziendali, Giuridiche e Sociologiche dell’università “Gabriele d’Annunzio” - spiega la professoressa Marialuisa Gambini, docente di diritto provato al dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali dell’Ateneo - istituzionalmente impegnata nella costruzione di legami con le realtà imprenditoriali e professionali del territorio, consolida così una strategia costantemente seguita per accompagnare gli studenti durante tutto il loro percorso degli studi, dalla scelta dell'indirizzo formativo fino all'ingresso nel mondo del lavoro".