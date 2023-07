Cantina&Sapori: musica, teatro e cene spettacolo ogni sabato in piazza de Lellis

Piazza San Camillo de Lellis si accende per l’estate 2023. 'Cantina&Sapori' presenta il calendario degli appuntamenti estivi che animeranno la zona dello stadio Adriatico durante i weekend fino a settembre, a partire da sabato 15 luglio; tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 20.30.

Gli organizzatori delle serate di 'Cantina&Sapori', Debora Di Febo e Fabrizio Tosone, spiegano: “Abbiamo deciso di realizzare questi eventi per rivitalizzare uno dei quartieri più conosciuti della zona stadio, e inoltre abbiamo voluto offrire ai residenti un motivo di svago da trascorrere nella zona di residenza. Ci auguriamo che questa nostra iniziativa possa rilanciare l’intero quartiere a volte dimenticato”.

Si comincia il 15 luglio con la cena spettacolo dei Dance Floor, sabato 22 luglio sarà la volta della cover di Renato Zero e per il 29 luglio cena spettacolo Zigà con la pizzica salentina. Le serate proseguiranno anche per il mese di agosto: il 5 agosto spazio alla festa degli anni ‘50, si prosegue sabato 12 agosto con la cover di Celentano, il 19 agosto "Jazz sotto le stelle".

Gli eventi termineranno il 9 settembre con la cena spettacolo del duo comico "La Lima e La Raspa". Informazioni e prenotazioni tavoli al 392/2100943.