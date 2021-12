La cannabis è la droga illecita più utilizzata in Europa e nel mondo. Oltre alle erbe di cannabis e alla resina di cannabis, è ora possibile osservare una gamma crescente di nuove forme di droga sul mercato illecito. Inoltre, in molti paesi sono apparsi una varietà di prodotti commerciali contenenti estratti della pianta di cannabis, ma bassi livelli di tetraidrocannabinolo (Thc). Anche le risposte normative stanno diventando più variabili e complicate, poiché diversi paesi consentono la disponibilità di prodotti a base di cannabis in determinate circostanze per scopi terapeutici e alcuni propongono la tolleranza di alcune forme di consumo ricreativo. Pertanto, mentre la maggior parte delle preoccupazioni sanitarie e sociali rimangono ancora concentrate sul consumo illecito di cannabis, questa sta diventando un'area più complessa sia dal punto di vista della definizione che della risposta.



Il consumo di cannabis può provocare o aggravare una serie di problemi di salute fisica e mentale, sociali ed economici. È più probabile che tali problemi si sviluppino se l'uso inizia in giovane età e si sviluppa in un uso regolare e a lungo termine. Tra gli obiettivi primari dell’Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze, per affrontar il consumo di cannabis e i suoi problemi associati bisognerebbe includere nella risposta sanitaria e sociale la prevenzione.



Ed è proprio quello di cui si occupano i volontari di Mondo Libero dalla Droga da più di 20 anni. L’associazione non vuole affrontare l’argomento con una nota moralistica, ma ha come scopo quello di fornire fatti e informazioni ai giovani così che possano prendere decisioni autonome e in maniera consapevole. I volontari sanno bene che “L’arma più efficace nella guerra contro la droga è l’istruzione”, come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard; per questo da anni portano avanti iniziative ed eventi al fine di informare attraverso tornei sportivi, conferenze nelle scuole, eventi culturali e distribuzione gratuita degli opuscoli “La Verità sulla Droga”.



Giovedì 9 dicembre alle ore 20:30 i volontari di Mondo Libero dalla Droga terranno un webinar informativo gratuito intitolato “Giovani & Dipendenze” attraverso Zoom. L’ingresso è libero a chiunque voglia approfondire l’argomento. Per informazioni scrivere a mondoliberodalladrogaitalia@gmail.com.