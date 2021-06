Cambia il mondo del lavoro con lo smart working: ecco come avere successo

Webinar gratuito informativo: come ottenere successo nel proprio impiego. Un professionista It&Digital su tre pensa a trasferirsi sfruttando le possibilità offerte dal lavoro da remoto, esploso da marzo 2020 in relazione all’emergenza coronavirus. A raccontarlo è la ricerca del brand di ManpowerGroup, Experis, dal titolo “Your career anywhere”. Un sondaggio che inquadra i nuovi trend del mercato del lavoro e le aspettative di carriera dei professionisti del mondo digitale. Il primo dato è che la diffusione dello smart working incoraggia la cosiddetta mobilità professionale, soprattutto per chi è originario del Mezzogiorno e si è dovuto trasferire a Nord per avere più chance occupazionali. La scelta di un eventuale trasferimento però è subordinata a fattori precisi.



Crescita professionale, stipendio, benefit e welfare sono i driver che influenzano la decisione o meno di fare le valigie e cambiare regione. Senza dimenticare il costo della vita e i servizi offerti dai vari territori. Tra i lavoratori più propensi al rientro nel territorio natio troviamo i giovani originari del Sud. Professionisti It&Digital con un’età media di 35anni, che hanno studiato e lavorato al Nord, maturando un’esperienza di almeno cinque anni e che hanno raggiunto una Ral media di 40 mila euro. «Il 67% dei professionisti originari del sud – si legge nel report – dichiara che il vantaggio di lavorare al di fuori della propria regione è legato soprattutto alla possibilità di ampliare la propria rete professionale e le proprie competenze». Tuttavia per molti under 35 resta forte il desiderio di rientro e in generale sono più aperti al cambiamento di regione rispetto ai nati al Nord.



