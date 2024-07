C’era una volta Pescara: passeggiata alla scoperta della storia cittadina

Un’iniziativa per scoprire la Pescara di un tempo, la cittadina che per quattro secoli è stata rinchiusa interamente all’interno di una fortezza, tra le più grandi dell’Adriatico. È questo il focus dell’incontro “C’era una volta Pescara”, per conoscerne la storia antica attraverso una passeggiata, che prenderà il via da piazza Unione.

Una vera e propria escursione per passeggiare nel tempo, quando la città era popolata da un multicolore e variegato microcosmo di militari, artisti, perdigiorno, mercanti e marinai, le cui storie furono magnificamente “affrescate” dal giovane D’Annunzio e da Basilio, Tommaso e Michele Cascella. Si andrà alla scoperta delle taverne della gente di mare, della fortezza spagnola e di quella bizantina, ricordando le coloratissime paranze che solcavano l’Adriatico.

Da piazza Unione a via delle Caserme fino a casa D’Annunzio e alla cattedrale di San Cetteo, attraverso i ricordi di feste e orchestre, monelli che sarebbero diventati poeti, terribili prigioni e grandi architetti.

Prenotazione obbligatoria.Info e Prenotazioni: https://bit.ly/PescaraVecchia – info@compagnidavventura.it – 350.081.04.84