«Buon compleanno Emilio», Pescara celebra la figura di Alessandrini nell'80° anniversario della nascita

La città di Pescara celebrerà la figura di Emilio Alessandrini, il giudice ucciso nel 1979 da un commando di Prima Linea, nell’80° anniversario della nascita. Il padre dell'ex sindaco Marco, infatti, era nato nel 1942 e verrà ricordato con «Buon compleanno Emilio», un’iniziativa in programma martedì 30 agosto alle ore 18 nel piazzale Michelucci dell’Aurum. L'idea di ricordare il magistrato assassinato 43 anni fa durante un attentato nasce per impulso proprio del figlio Marco e da una sinergia tra la presidenza del consiglio comunale, il sindaco, l’amministrazione comunale, l’associazione nazionale magistrati e l’ordine degli avvocati di Pescara, come «un anniversario mancato, una riflessione sullo stato della giustizia tra cultura della giurisdizione e della organizzazione».

Il programma della giornata verrà aperto dai saluti istituzionali del sindaco Carlo Masci, del presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli, del presidente dell'Anm Abruzzo Roberta D’Avolio e del presidente dell’ordine degli avvocati di Pescara Giovanni Di Bartolomeo. Ci sarà poi spazio per gli interventi di Marco Alessandrini (avvocato e già sindaco di Pescara), Giovanni Salvi (già procuratore generale alla corte di cassazione), Silvia Rota (direttrice Emmpa Sda Bocconi School of management) e Livia Pomodoro (già presidente del tribunale di Milano). Il dibattito verrà introdotto e moderato dal giornalista, storico e scrittore Marco Patricelli.