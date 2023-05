A Borgo Sud letture pubbliche e scoperta delle "Enelgumeni", le cassette dell’elettricità riviste da Nacho Valentini

Il progetto Social Art incontra "Pescara Leggiti Forte". Sabato, 27 maggio alle ore 18 tornano le letture pubbliche, che si svolgeranno a Borgo Marino Sud e si coniugheranno a un percorso di scoperta delle “Enelgumeni”, la nuova vita che le cabine della luce disseminate nel quartiere hanno preso grazie all’intervento artistico dello street artist Nacho Valentini. Si parte dal distributore dell'acqua del Lungomare Papa Giovanni XXIII.

Si tratta di due progetti portati avanti dall’aps Movimentazioni di Pescara, motore della riqualificazione culturale contenuta in Social Art e dell’educazione alla lettura di "Pescara Leggiti forte" nato per formare lettori ad alta voce e sensibilizzare le giovani generazioni alla lettura, promosso da Movimentazioni e finanziato dal Centro per il libro e la lettura tramite il bando "Ad alta voce" del 2020, le cui attività sono culminate, ad aprile, nelle 24 ore di maratona che ha interessato oltre 100 luoghi della città.

“Sarà una passeggiata tra street art e letture ad alta voce che ci farà conoscere la storia delle donne ritratte sulle fantomatiche cabine della luce presenti a Pescara Porta Nuova e nel quartiere di Borgo Sud, riqualificate e trasformate dall'artista Nacho Valentini – illustra la presidente di Movimentazioni Luisa Del Greco – Vi aspettiamo numerosi, per conoscere la storia delle figure scelte per trasformare le centraline elettriche in tanti personaggi maschili e femminili della storia e della cultura, grazie al magico tocco dell’artista Nacho Valentini. Il progetto è ancora in corso e interessa più parti della città, ma sabato conoscere alcune delle otto figure femminili, da Cleopatra a Serena Williams, quelle ubicate nel perimetro del Borgo Sud. Sarà una passeggiata diversa, che regalerà sicuramente sorpresa e divertimento”.