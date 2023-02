A Bolognano torna 'Carnevaliamo', la sfilata allegorica della gentilezza

Torna a Bolognano 'Carnevaliamo', la sfilata allegorica carnevalesca della gentilezza che domenica 19 febbraio animerà la frazione di Piano d'Orta e coinvolgerà nel divertimento grandi e piccini. Il sindaco, Guido Di Bartolomeo, ricorda come "la manifestazione, organizzata dall'amministrazione comunale, con il determinante apporto dell'assessore alla gentilezza, Maria Grazia D'Intino, vide la sua prima edizione nel 2020. Fu un successo inaspettato che dovette, purtroppo, cedere il passo ai due anni di silenzio a causa della pandemia e, quest'anno, ho voluto che con la sua seconda edizione fosse l'evento di 'rinascita' della nostra comunità".

La sfilata 2023 è impreziosita dalla partecipazione di numerose associazioni del territorio e di gruppi mascherati provenienti anche dai paesi limitrofi. Sono stati coinvolti anche la sezione di Bolognano della protezione civile Modavi, per il servizio d’ordine, la Croce Rossa di Torre de' Passeri, oltre a diversi volontari cittadini che si adopereranno per un'ottima riuscita dell'intera manifestazione. Al termine della sfilata, che attraverserà tutte le vie del paese, ci si riunirà in piazza Italia per festeggiare tutti insieme in allegria.