"Big show", a Montesilvano gli spettacoli dal vivo degli stuntmen di Cinecittà

L'estate è arrivata e con essa anche l'intrattenimento. A Montesilvano, nell'area parcheggio del centro commerciale Porto Allegro, cominceranno le gli spettacoli dal vivo degli stuntmen di Cinecittà. Uno spettacolo serale alle 21.30 vi offrirà un'ora e mezza di intrattenimento senza precedenti per grandi e piccini.

Auto e camion su due ruote, acrobazie in stuntriding con Quad e Moto, freestyle motocross, effetti cinematografici e tanto altro. Ci sarà inoltre la possibilità di salire a bordo con i piloti per un'esperienza adrenalinica. Per i più coraggiosi ci sarà altresì l'occasione di provare il proprio equilibrio sulle due ruote attraverso il simulatore d'impennata. Appuntamento dal 25 giugno all'11 luglio. Info: 379/1178149.

