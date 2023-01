"La Befana scende in piazza", appuntamento in centro il 6 gennaio

Un appuntamento imperdibile per tutti i bimbi venerdì 6 gennaio, nel giorno dell'Epifania, in piazza della Rinascita: dalle ore 16 in poi, infatti, si terrà la manifestazione "La Befana scende in piazza", con i vigili del fuoco di Pescara che incontreranno i più piccoli. Seguirà, alle ore 17, l'arrivo della Befana con discesa in volo

La manifestazione, patrocinata dall'amministrazione comunale, è sostenuta dall’azienda dolciaria Falcone e dal supermercato "Sì con te". È prevista la presenza anche dell'assessore al commercio, turismo e grandi eventi Alfredo Cremonese, che sui social scrive: "Rifacciamo esplodere la piazza? Pescara nel cuore". Ingresso libero.