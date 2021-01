"La Befana in ospedale" allo 'Spirito Santo' di Pescara mercoledì 6 gennaio

L'Adricesta onlus, presieduta da Carla Panzino (foto), organizza anche quest'anno "La Befana in ospedale" nel nosocomio civile 'Spirito Santo' di Pescara, per portare doni ai bimbi ricoverati nei reparti di pediatria, chirurgia pediatrica e oncoematologia pediatrica.

"Non potevamo lasciare i bimbi obbligati a trascorrere le festività in ospedale, senza un piccolo regalo - si legge in una nota - Così la garante infanzia per la Regione Abruzzo Maria Concetta Falivene, con la responsabile di pediatria Rita Greco e l'Adricesta, ha creato una vera task force della solidarietà, per portare un sorriso nelle corsie pediatriche ospedaliere".