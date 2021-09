Le tre barriere allo studio: webinar gratuito per studenti, genitori e insegnanti

In tutto il tempo che avete passato a scuola, qualcuno vi ha mai insegnato come studiare? Questa è la fase mancante di tutta l’istruzione. Al giorno d’oggi ci sono persone che, quando finiscono la scuola, non sono neanche capaci di leggere o scrivere ad un livello adeguato per mantenere un lavoro o affrontare la vita con successo. È un problema enorme. Non è che sia impossibile imparare le materie di studio; il fatto è che a scuola non insegnano il modo in cui impararle. Questa è la fase mancante di tutta l’istruzione.



Ron Hubbard ha colmato questa lacuna con la prima e unica tecnologia che insegna come studiare. Ha scoperto le leggi dell’apprendimento e ha ideato metodi efficaci che chiunque può mettere in pratica. Ha chiamato questa sua scoperta “Tecnologia di Studio”. Questa tecnologia insegna le basi dell’apprendimento e fornisce metodi precisi per superare tutte le insidie che si possono incontrare durante lo studio.



L’esperto della Tecnologia di Studio, Fabio Deriu, terrà un webinar gratuito martedì 7 settembre alle ore 20:30 per presentare le Tre Barriere allo Studio. Vedremo i principali ostacoli che gli studenti incontrano e dei metodi pratici su come affrontarli e superarli. Il webinar si terrà attraverso la piattaforma Zoom. È possibile iscriversi gratuitamenteo a ministrivolontariitalia@gmail.com.