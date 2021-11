Da venerdì 10 a domenica 12 dicembre si terrà “Babbo Natale Day’s” in piazza Salotto. Il noto Mastro Babbo Natale Mirko Cusinatti, insieme a esperti personal trainer e animatori, inviterà i candidati al titolo a iscriversi “Alla scuola di Babbo Natale” per imparare i veri segreti su come si diventa un perfetto Santa Claus. Molte le prove cui saranno sottoposti: gare di ballo, di agilità, di canto e tanto altro.

Per partecipare gli aspiranti Babbo Natale dovranno dimostrare di possedere tanta simpatia e uno spirito fanciullesco. Il Villaggio di Babbo Natale, creato da Stefano Boffi, sarà allestito di tante casette in legno a disposizione delle varie attività che si svolgeranno per “diventare un perfetto Babbo Natale”; un’area sarà riservata alle creazioni artistiche di varie associazioni di disabili.

La manifestazione, infatti, si prefigge l’obiettivo di raccogliere doni che verranno destinati, grazie alla Croce Rossa Abruzzo e ai loro Clown di corsia, ai bambini ricoverati negli ospedali e case famiglia di tutta la regione. La manifestazione si aprirà, nella mattinata di venerdì 10 dicembre, con la “Marcia della Solidarietà”, un corteo di bambini che sfilerà per le vie del centro con la collaborazione dell’assessore alla pubblica istruzione Gianni Santilli.

