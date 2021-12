Babbo Natale carabiniere con Adricesta, è la 19esima edizione

Sabato 18 dicembre torna il tradizionale appuntamento con la 19esima edizione di 'Babbo Natale carabiniere', con partenza dalla sede di Adricesta - atrio ingresso degenti / accettazione dell'ospedale di Pescara. Parteciperà la presidente di Adricesta, Carla Panzino

Il Babbo Natale storico dei bimbi in ospedale, con i carabinieri di Pescara e i volontari di Adricesta, per il 19esimo anno consecutivo porterà doni ai bambini dei tre reparti pediatrici, accompagnato per la prima volta dal generale Paolo Aceto, comandante della Legione carabinieri Abruzzo e Molise, e dal comandante provinciale, colonello Riccardo Barbera, per un saluto augurale con doni ai piccoli degenti.

Oltre ai volontari dell'associazione, accompagneranno il Babbo Natale carabiniere anche la Renna Rudolph, l'Elfo magico e gli amici del Kiwanis Chieti Pescara "D'Annunzio".