All'Aurum un congresso sulla riabilitazione del pavimento pelvico

Esperti della riabilitazione a confronto con focus sulla riabilitazione del pavimento pelvico all’Aurum di Pescara venerdì 17 Novembre nel Congresso Regionale Simfer Abruzzo, dalle ore 9.

“Ancora oggi un alone di tabù e verità nascoste rende poco noto il tema della riabilitazione del pavimento pelvico soprattutto nell’uomo – spiega la dottoressa Giuseppina Franzone (foto), segretario regionale della Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa – La riabilitazione del pavimento pelvico è una branca della medicina fisica e riabilitazione che si occupa delle disfunzioni del perineo, un sistema muscolare complesso localizzato nel basso ventre senza distinzione di genere. Questo tipo di riabilitazione tratta una sfera particolarmente intima della persona e per questo si fa difficoltà ad affrontare la tematica. È necessario un lavoro di team multiprofessionale altamente qualificato in un percorso ad hoc studiato per la corretta riabilitazione e puntare alla ripresa funzionale del pavimento pelvico in modo da attenzionare anche la spesa del sistema sanitario nazionale riducendo incisivamente le prescrizioni dei presidi assorbenti e soprattutto così migliorare la qualità di vita dei pazienti”.

Nella giornata congressuale di approfondimento e confronto sul presente e soprattutto sul futuro della riabilitazione si discuteranno i maggiori temi della riabilitazione come riabilitazione osteo-articolare, riabilitazione in oncologia, riabilitazione neurologica, riabilitazione respiratoria in sinergia con Asl e istituzioni. Il mondo della riabilitazione è fortemente dinamico ed in piena espansione; nel quadro socio-sanitario attuale si rende necessario un ammodernamento e nuovo settaggio pertanto sono stati invitati ad intervenire alla Tavola Rotonda delle ore 12 di venerdì 17 novembre Nicoletta Verì, Claudio D’Amario, Maurizio Di Giosia, Ferdinando Romano, Vero Michitelli e Thomas Schael.