Attività laboratoriale in occasione della mostra "Frequenze" al Museolaboratorio, da condurre con non più di 4 persone. Per info e prenotazioni:

inviare un messaggio WhatsApp allo 085/960555

inviare una mail a info@museolaboratorio.org

In entrambi i casi bisogna indicare il proprio nome e cognome. Qui di seguito l'elenco dei laboratori:

Sabato 31 ottobre, dalle ore 16 alle ore 18

Introduzione alle successive attività laboratoriali, strumentazione e supporti utilizzati e progettazione elaborato grafico, nella fase di realizzazione del bozzetto preparatorio sarebbe utile lì dove sono presenti precedenti lavori di qualsiasi tipologia tecnica.

Sabato 7 novembre, dalle ore 16 alle ore 19

Preparazione della matrice in rame del formato di cm 10x15: bisellatura, lucidatura, trasporto dell'immagine scelta sulla matrice

Domenica 8 novembre, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 16

Realizzazione dell'inciso attraverso le procedure preventivate della tecnica diretta e stampa