Assemblea generale ordinaria dei soci della Lilt di Pescara, l'incontro si terrà on line

Venerdì 26 febbraio assemblea dei soci della Lilt – Lega Italiana Lotta ai Tumori di Pescara. All’ordine del giorno sono previsti l’approvazione del bilancio consuntivo 2020 e il previsionale 2021, nonché le comunicazioni del presidente, il professor Marco Lombardo. A causa della pandemia, l’incontro si svolgerà on line:

“In particolare – ha annunciato Lombardo – illustreremo tutte le iniziative che abbiamo già programmato per il 2021, nonostante la pandemia. La Lilt, confermando le collaborazioni già in essere con gli Istituti superiori di Pescara, a partire dall’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ e il Liceo scientifico ‘Galilei’, proseguirà il cammino iniziato lo scorso anno entrando in altre scuole dell’istruzione primaria attraverso la didattica a distanza”.

Inoltre venerdì 26 saranno presentati ufficialmente i nuovi numeri della prevenzione, così come sono emersi nel corso delle ultime assemblee romane, e verranno annunciate le prossime iniziative in programma come la settimana della prevenzione oncologica, nel mese di marzo, e tutte le campagne che si stanno continuando a portare avanti per la prevenzione del melanoma, dei tumori maschili e del tumore al seno.