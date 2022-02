Prezzo non disponibile

Aspettando "Docudì 2022" con due appuntamenti. Si comincia venerdì 25 febbraio alle ore 18 nella Libreria Ubik di Pescara con la presentazione del libro

"Gli angeli della casa" di Silvio Raffo, edizioni Elliot. Sarà presente l’autore. Ingresso libero. Immersa nell’atmosfera tra il gotico e la Nouvelle Vague della costiera bretone si trova la Casa dell’Incontro, casa-famiglia che ospita un gruppo di giovani "disadattati" Vi lavora un’équipe di medici e insegnanti alquanto variegata, guidata da un losco direttore.



Sempre con Silvio Raffo ci sarà poi un evento sabato 26 febbraio alle ore 17:30 nell'Auditorium Cerulli per la proiezione del film "La voce della pietra", basato sull’omonimo romanzo di Raffo. Anche in questo caso sarà presente l’autore. Regia di Eric D. Howell con Emilia Clarke, Marton Csokas, Caterina Murino, Kate Linder, Lisa Gastoni e Remo Girone. Ingresso gratuito, ma per la proiezione è necessario prenotarsi inviando una mail a info@webacma.it.