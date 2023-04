L'acrobata pescarese Asia Curci si esibisce nel circo "Royal Paolo Orfei" in tour a Spoltore

Volteggia in aria facendo presa su cinghie appese a diversi metri di altezza, compiendo numeri di acrobazia e rotazioni che lasciano il pubblico con il fiato sospeso. La disciplina praticata da Asia Curci, artista 20enne di Pescara, viene definita "aerial straps" e rientra tra le esibizioni di maggiore effetto dello show proposto dalla compagnia "Royal Paolo Orfei", in scena dall'8 aprile al 1° maggio nel tendone allestito di fronte al centro commerciale "L'Arca" di Spoltore. Per la spericolata protagonista del celebre circo si tratta della prima volta al cospetto dei suoi conterranei dopo aver girato tra Francia, Germania e Grecia in compagnia del suo fidanzato che veste invece i panni di un divertentissimo clown.

Figlia d'arte (i genitori Marina e Michele sono pattinatori acrobatici), la giovane Asia ha intrapreso questa specialità da bambina e ancora oggi si allena quattro ore al giorno per interpretare al meglio le eccezionali evoluzioni, sfidando con coraggio la forza di gravità. Due gli spettacoli proposti: alle ore 18 e alle ore 21,15 nei giorni feriali e alle ore 16,30 e alle ore 19 nei festivi. Ogni mercoledì e giovedì, circo a porte chiuse per riprese televisive. Tra le tante attrazioni ci sono anche Rocky, gigantesco ippopotamo, e una varietà di animali della savana africana.

Il Circo Paolo Orfei propone uno spettacolo affascinante e travolgente, con più attrazioni, esotiche e acquatiche, dai maestosi elefanti al leone marino, e ancora pellicani, istrici, alpaca e le attrazioni tradizionali come i reali della savana, tigri e leoni, senza dimenticare le attrazioni più estreme e internazionali come i trapezisti premiati a Montecarlo, i Flying Olimecha e la ruota della morte. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il 347/8988192 o il 379/2802480.

Il Circo di Paolo Orfei vanta di uno show unico, per la regia di Danilo Pintore tecnico di perfezione, audio e luci, in pista si sussegue un valzer di esibizioni: dalla cavalleria alle tigri, tra cui la maestosa tigre bianca dell’addestratore Emidio Bellucci, che con amore alleva i suoi felini e cresce la famiglia, nati due splendidi tigrotti, accuditi con amore e visibili al pubblico; la piccola zebra Apulia, pronta ad essere coccolata insieme ai nuovi arrivati, gli amati alpaca; tra i protagonisti anche i maestosi e giganti elefanti in pista; l’arte circense, con i volanti, i Flying Olimecha il duo mano a mano, entrambi premiati al Festival del Circo di Montecarlo, dei fratelli Dell’Acqua, Rony e Devis; l’estrema attrazione della ruota della morte, cavalcata da artisti internazionali e spericolati; Desiree Royal con il suo entusiasmante numero hula hop e l’affascinante Soery Royal al cerchio; evoluzione aeree con la sinuosa ed elegante Genny Martino; le grandi illusioni, numero di magia di Maximilian De Angelis; la bellezza tentacolare ed aerea di Desiree Pirlo, ai tessuti.

Tra una kermesse e l’altra non poteva mancare il clown Patrick ed ancora acrobazie con il trampolino di Niky Martin; il giocoliere dei record Tyron Colombaioni, luci e colori con Mister Elettric, il famoso uomo led. Una scaletta davvero ricca, l’esotico con la grande carovana di animali bisonti americani, dromedari, lama, guidata dall’amico Niky Martin, che accompagnerà in pista anche il simpatico ippopotamo Rocky; il simpatico e giocherellone leone marino, pellicani e istrici.