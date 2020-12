'Arte e femminismo in Italia', talk online con Raffaella Perna e Silvia Giambrone

Appuntamento il 5 dicembre alle 16 con questo talk online a cura di Sibilla Panerai e del Florian Metateatro centro di produzione teatrale, in occasione della XVI edizione della giornata del contemporaneo promossa dall'Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani. Protagoniste dell'incontro saranno Raffaella Perna, docente di storia dell’arte contemporanea all’università di Catania, e Silvia Giambrone, artista e performer.

"La tematica femminista - si legge in una nota - è parte centrale della serie di studi e riscoperte della storia dell’arte del XX secolo e si afferma come momento di riflessione anche a latere della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il Florian Metateatro diretto da Giulia Basel, da sempre attento alla ricerca e alla sperimentazione, intende ribadire la sua attenzione sulla questione del genere e sull’importanza della pratica femminista nell’ambito performativo e teatrale, dando la parola a due delle maggiori protagoniste italiane".

Il talk sarà introdotto da Chiara Sanvitale, laureanda in design e collaboratrice del Florian, e moderato da Sibilla Panerai.