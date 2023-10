"Armocromia e consulenza d'immagine", workshop al Centro Psica con Maria Grazia De Cesaris

Si chiama "Armocromia e consulenza d'immagine" il workshop gratuito che si terrà sabato 28 ottobre al Centro Psica. Relatrice sarà Maria Grazia De Cesaris. Chi parteciperà all'evento avrà la possibilità di imparare come usare la palette di colori perfetta per il proprio tipo di pelle, i propri occhi e i propri capelli. Si potrà dunque scoprire come valorizzarsi al meglio attraverso la scelta di abiti, make up, colore dei capelli ed accessori che si armonizzano con i propri colori naturali.

Nell’armocromia si studiano il sottotono della pelle, il colore dei capelli naturali e il colore degli occhi. Da lì, poi, si determinano i colori che starebbero meglio su una ragazza sia per quanto riguarda il make up che per l’abbigliamento. Sia il bianco che il nero non sono considerati colori nell’armocromia. Secondo l’armocromia il bianco è l’assenza di colore, mentre il nero è l’opposto, essendo l’unione di tutti i colori esistenti. Perciò, stando agli antipodi, bianco e nero non vengono considerati colori. C'è chi però non condivide completamente questa impostazione, ritenendo che, anche a livello estetico, il bianco e il nero siano due colori molto validi.