Gli eventi del weekend a Cepagatti

Un fine settimana ricco di iniziative a Cepagatti, con gli eventi organizzati dal Comune guidato dal Sindaco Gino Cantò. Il vicesindaco Annalisa Palozzo presenta le tante iniziative in programma per questa settimana: "Abbiamo un cartellone di eventi molto variegato che raggiunge diverse fasce di pubblico e diverse aree di interesse: passeremo le calde serate estive tra eventi culturali, musicali, artisti di strada, djset per ragazzi, animazioni per bambini, serate di liscio e di ballo per gli appassionati. Le iniziative sono gratuite ed aperte a tutti, il nostro scopo è quello di favorire la socializzazione e far trascorrere a tutto il pubblico del tempo di qualità ed in compagnia".

Giovedì 13 luglio alle ore 21 si svolgerà una serata di cultura e spettacoli per bambini in via Marche, angolo via Casella: la scrittrice Giorgia Pascucci presenterà il suo libro "Il tempo di trovarsi" e le lettrici di Nati per Leggere proseguiranno con letture animate dedicate ai bambini 0-6 anni, seguiranno musica, truccabimbi, zucchero filato, pop corn e animazione, per grandi e piccini.

Venerdì 14 luglio ore 21 in piazza Schuman si svolgerà la seconda edizione del concerto musicale "Musica sotto le stelle" a cura dell'associazione Blue Voice che coinvolgerà molti giovani artisti e musicisti del territorio. Sabato 15 alle ore 21 in piazza Schuman ci si potrà scaternare con il dj set Fuego, previsto un fluoparty sulle note dei dj Tenaglia e dj Biancofiore con il vocalist Staffoh e l'animazione delle fuego girls.

Domenica 16 luglio alle ore 21 in piazza Schuman si svolgerà il teatro della compagnia "Piccolo Teatro dello Scalo" che porterà in scena la commedia "Uomo e Galantuomo" scritta dal grande Edoardo de Filippo.