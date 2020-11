Apertura domenicale nella sede dell'Avis per donare il sangue

Domenica 29 novembre, dalle 9 alle 12, la nuova sede dell'Avis in piazza Salvo D’Acquisto, a Pescara, rimarrà aperta in via straordinaria per i donatori. Nella struttura vengono rigorosamente rispettati i protocolli di sicurezza anti Covid.

Per questo motivo il presidente Vincenzo Lattuchella invita ad andare a donare. Gli ospedali stanno tornando a effettuare visite e operazioni di routine; per questo motivo è risalita la richiesta di sacche di sangue. Chi vorrà donare dovrà prenotare telefonicamente l’appuntamento al numero 085/2934219.