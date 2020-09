Aperitivo crowdfunding di Mediterranea Pescara a "Moroni a Mare"

Sabato 12 settembre, dalle 19 in poi nel chiosco Arci 'Moroni a mare', tra Nettuno e Jambo, si terrà un aperitivo solidale con l'obiettivo di finanziare la Mar Jonio, per consentirle di navigare "Per un miglio in più", da cui prende il nome la campagna locale che verrà presentata durante l'aperitivo.

Come si legge in una nota, "È il progetto per tutti coloro che vogliono costruire un mondo più giusto. La Mare Jonio è la nostra nave, e i nostri porti sono le tante città dove i nostri equipaggi di terra sono attivi per sostenere il progetto". Sarà la prima delle iniziative crowdfunding del Nodo territoriale Pescara Abruzzo di 'Mediterranea Saving Humans'. Ingresso libero.