Salta anche per il 2022 'La Notte nell'Ilex', colpa ancora della pandemia

La Notte nell'Ilex, celebre manifestazione di Elice che consiste in una suggestiva rievocazione medievale, non tornerà neanche nel 2022. Sono stati gli stessi organizzatori a darne notizia tramite una comunicazione ufficiale pubblicata sulla pagina Facebook dell'evento.

Ecco cosa si legge nella nota, firmata dal direttivo ElicethNos: "Ringraziando tutti coloro che in questo periodo hanno chiesto informazioni in merito all'organizzazione della rievocazione medievale 'La Notte nell'Ilex', con enorme rammarico comunichiamo ufficialmente che l'edizione 2022 della festa non sarà organizzata. Le precarie condizioni di sicurezza legate alla pandemia non hanno concesso il tempo utile per la la pianificazione di un evento che richiede molti mesi di preparazione. Augurandoci di poter un giorno tornare a festeggiare insieme salutiamo tutti i nostri amici".