Doppio appuntamento con la giornalista d’inchiesta Annalisa Camilli: Loreto Aprutino e Pescara

La giornalista d’inchiesta Annalisa Camilli, firma della rivista “Internazionale” e autrice di popolari podcast come Limoni e Da Kiev, sarà la protagonista del prossimo appuntamento della rassegna culturale Loretospettacolo 2022, promosso dall’associazione culturale Lauretana in sinergia con l’associazione Fante di Cuori e il Comune di Loreto Aprutino. Sabato 17 dicembre alle ore 18, nel teatro comunale di Loreto, si terrà infatti la presentazione del suo ultimo libro “Un giorno senza fine - Storie dall'Ucraina in guerra”, edito da Ponte alle Grazie, che è una raccolta di storie nell’Ucraina in guerra di chi ha perso i familiari nei bombardamenti, di chi non è riuscito a scappare, di chi è tornato per combattere e vuole arruolarsi, di chi ha scelto di vivere nel sottosuolo delle città ridotte in macerie o è stato costretto a fuggire.

Ma riflette anche sul racconto della guerra e sulle sue retoriche, sulla distanza da tenere quando si descrive la sofferenza degli altri. Un’occasione importante per riflettere sugli orrori della guerra insieme ad una delle più affermati e riconosciute giornaliste del panorama internazionale, già vincitrice di numerosi premi per le sue inchieste e pubblicazioni. Annalisa Camilli, infatti, nel 2017 ha vinto l’Anna Lindh Mediterranean Journalist Award per l’inchiesta La barca senza nome, e per il giornalismo ha ricevuto nel 2019 il premio Cristina Matano e nel 2020 il Premio Saverio Tutino. Nel 2019 con un consorzio di giornalisti europei si è aggiudicata il Concordia award per la libertà di stampa e nello stesso anno ha scritto “La legge del mare” (Rizzoli) sulla campagna di criminalizzazione delle ong nel Mediterraneo, finalista al Premio Leogrande nel 2020 e al Premio Estense nel 2020.

Il giorno successivo, domenica 18 dicembre, ci si sposta a Pescara: la situazione in Ucraina e tutte le connessioni internazionali, le storie dal teatro di guerra, raccolte dalle cronache intense e coraggiose digiornalista della rivista, saranno al centro di un nuovo appuntamento con “Libri in città”, la rassegna della Libreria Primo Moroni che apre le porte agli autori più amati e seguiti del momento. “Un giorno senza fine" sarà l’argomento dell’incontro, che si terrà dalle 17 nella sede della libreria indipendente gestita da Movimentazioni Aps, in via dei Peligni 93. Dialogherà con l'autrice Monica Di Fabio.