Annacarla Valeriano parla della rivoluzione culturale di Franca Ongaro Basaglia a Moscufo

Annacarla Valeriano, autrice del libro "Contro tutti i muri. La vita e il pensiero di Franca Ongaro Basaglia" (Donzelli), dialogherà con la giornalista Alessandra Renzetti sabato 13 maggio a Moscufo. L'appuntamento, organizzato grazie all'impegno della Cultour Moscufo per il Maggio dei Libri, rientra nella rassegna de "I colori del Borgo" che guarda alla valorizzazione culturale ad ampio raggio del borgo vestino che diventa anche polo di attrazione per altri comuni dell'area interna dell'Abruzzo e della costa.

Così Mimmo Ferri , presidente dell'associazione, commenta il nuovo appuntamento: "stiamo cercando di dare spazio a tanti temi con i nostri eventi, e differenti autori per quanto riguarda la cultura del libro. Per lo scorso appuntamento abbiamo preferito parlare di ciclismo per 'accogliere' nel nostro piccolo il Giro d'Italia con lo scrittore Federico Falcone ed il campione Francesco Moser, ma per il prossimo appuntamento parliamo di una 'rivoluzione culturale' che ha portato alla chiusura dei manicomi e che ha cambiato il modo di prendersi cura dei malati, ha messo un freno ai pregiudizi, ha consentito loro di vivere degnamente le loro problematiche: si tratta di un cambiamento storico, possibile grazie anche all'impegno di una donna forte".

Le letture attinte dal libro saranno eseguite dall'attrice Lorenza Sorino della produzione Unaltroteatro. Le musiche, in occasione dell'appuntamento, saranno eseguite dal giovane Federico Delle Monache. L'evento è possibile grazie al patrocinio del Comune di Moscufo e alla libreria Mondadori Bookstore di Pescara, che sarà presente in loco.