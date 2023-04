Anna Di Giorgio presenta "Apri gli occhi" nella sala Figlia di Iorio

Venerdì 14 aprile si terrà presso nella Provincia di Pescara la presentazione del nuovo libro di Anna Di Giorgio “Apri gli occhi”. Interverranno Maria Concetta Fallivene, garante per l’infanzia della Regione Abruzzo, e l’editore Arturo Bernava.

Anna Di Giorgio è nata a Moncalieri (Torino) nel 1981 ma vive in Abruzzo dall’età di quattro anni. Laureata in Lettere Moderne, è giornalista professionista. Per lei scrivere è un’esigenza che nasce dall’introspezione, da uno sguardo che si sofferma più a lungo sulle cose. Tra i premi letterari conseguiti: nel 2011 il Premio internazionale Città di Penne, nel 2012 il Premio opera prima della Fondazione Pescarabruzzo con il romanzo breve Epifania (pubblicato con la casa editrice Tracce), e nel 2019 il Premio nazionale di letteratura naturalistica Parco Maiella.

“Apri gli occhi” ruota attorno a cinque storie si snodano da un capo all’altro del mondo, unite da un pupazzo che intreccia vite diverse tra loro, accomunate dal dramma dell’infanzia negata. Da un villaggio asiatico, che baratta lo sfruttamento minorile con la sopravvivenza, all’agiatezza corrotta e smaniosa di una famiglia borghese in una città italiana, con la sua inquieta periferia che pullula di invisibili povertà; dalla tranquillità di un indolente paesino della provincia al drammatico esodo di un popolo precipitosamente in fuga dalla guerra. Storie di vite innocenti in cerca di una salvezza spesso negata, raccontate attraverso lo sguardo di una scimmia di pezza, testimone silente di una narrazione senza riscatto.