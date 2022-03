"L'amore contro il bullismo": la forza della Di Folca e l'entusiasmo della Di Eusanio emozionano il Flaiano

Successo all'auditorium Flaiano per "L'amore contro il bullismo", appuntamento moderato e organizzato dalla giornalista Alessandra Renzetti con l'editore Alessio Masciulli, che ha visto la collaborazione di Amnesty International e il patrocinio del Comune di Pescara. Per l'assessore alla cultura Maria Rita Carota, "Il titolo di questa iniziativa simboleggia lo sguardo rivolto verso la speranza e verso qualcosa di positivo pur dopo aver vissuto fatti negativi, e situazioni poco piacevoli". Parole condivise anche dai consiglieri comunali Mauro Renzetti e Salvatore Di Pino, rispettivamente vice presidente della commissione cultura e presidente della commissione finanze.

Durante l'evento si è parlato della vita della giovane Lucia Di Folca, raccontata nel suo libro "Nella tasca destra in alto" (Masciulli Edizioni), dove l'autrice di Lettomanoppello mette in luce le difficoltà di chi come lei ha saputo reagire al bullismo: "Ora ho 29 anni e fino a qualche tempo fa ero una ragazza taciturna e timida, parlavo solo con persone a me care; ho stretto amicizia con persone che avevano più o meno il mio stesso carattere e probabilmente sono stata il bersaglio delle frustrazioni di alcuni".

Testimonial è stata l'attrice abruzzese Elisa Di Eusanio, impegnata nel ruolo di caposala nella serie televisiva 'Doc - Nelle tue mani' con Luca Argentero: "Bisogna arrivare al cuore dei giovani il più possibile, per farli sentire protagonisti importanti di queste dinamiche - ha detto - Da quando sono diventata un personaggio visibile mi sono resa conto della violenza che c'è nel mondo degli adulti perché quando si parla di bullismo si tende sempre a pensare ai ragazzi, ed invece io sono stata vittima di una serie di critiche feroci da parte di donne; ringrazio Lucia per la sua testimonianza". L'evento è stato sostenuto anche dalla libreria Primo Moroni di Pescara e dall'agenzia Mediaplus con il project manager Mirco Planamente, che ha curato l'impaginazione delle immagini simbolo.