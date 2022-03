L'amore contro il bullismo con Elisa Di Eusanio ("Doc") all'Auditorium Flaiano

Si chiama "L'amore contro il bullismo" la manifestazione presentata dalla giornalista pescarese Alessandra Renzetti che si terrà domenica 27 marzo, fortemente voluta dalla Masciulli Edizioni con la collaborazione di Amnesty International. L'ingresso sarà gratuito, ma per accedere sarà necessario il super green pass; inoltre sarà obbligatorio indossare la mascherina Ffp2.

Si partirà da "Nella tasca destra in alto", libro della 29enne Lucia Di Folca che in età scolastica ha vissuto sulla sua pelle le drammatiche conseguenze del bullismo; ad oggi, non senza difficoltà, gestisce le sue paure che ha deciso di raccontare nelle pagine di questo volume. Nell'occasione interverrà l'assessore comunale alla cultura, Maria Rita Carota, che dichiara: "Il fenomeno del bullismo è difficile da affrontare, ed è un argomento di grande attualità; è importante favorire la cultura tra i giovani e le loro famiglie, anche perché spesso questo problema incide proprio sulle fragilità. Il bullismo è un macigno, e noi, come istituzioni, abbiamo il dovere di prestare attenzione a questo fenomeno doloroso. L'indifferenza è negativa".

Parteciperanno all'evento Amnesty International con Alessandra Desiderio, responsabile circoscrizionale Abruzzo-Molise, e Chiara Nigliato, responsabile del Gruppo 166 Pescara-Chieti, Loredana Girasole, psicologa clinica-psicoterapeuta che lavora con ragazzi vittime di bullismo in alcune scuole del Pescarese, e l'editore Alessio Masciulli. Madrina dell'appuntamento sarà l'attrice abruzzese Elisa Di Eusanio, impegnata nel ruolo di caposala a cui nulla sfugge proprio per la sua dedizione al lavoro nella serie televisiva 'Doc - Nelle tue mani' con Luca Argentero: "Ogni forma di abuso, violenza e prepotenza ha una matrice comune: il disagio. Il disagio che ogni animo umano custodisce dentro di sé. La sfida è quella di trasformarlo in azione positiva per sé stessi, per gli altri e mutare la sua forza da distruttiva in costruttiva", dice Elisa.

Sarà presente inoltre Maria Zaccagnini, artista, alla quale è stato chiesto di "rappresentare" il bullismo, e lei ha creato con le sue stesse mani per l'occasione un disegno che spiegherà al pubblico e che è diventato il simbolo dell'incontro grazie anche alla collaborazione dell'agenzia Mediaplus e del project manager Mirco Planamente che ne ha curato l'impaginazione.