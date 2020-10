Amnesty International Italia presenta la mostra “Com’eri vestita?”

Domenica 25 ottobre il gruppo Pescara-Chieti di Amnesty International Italia partecipa all’iniziativa nazionale #Iomiattivo allestendo la mostra “Com’eri vestita?”, che racconta storie di abusi poste accanto agli abiti in esposizione che vogliono rappresentare, in maniera fedele, l’abbigliamento che la vittima indossava nel momento della violenza subita.

Ecco cosa ha dichiarato Giacomo Labricciosa, responsabile della circoscrizione Abruzzo- Molise e del gruppo Pescara-Chieti di Amnesty International: “Un’occasione per riflettere sul tema del consenso, promosso dall’ultima campagna di Amnesty International #IoLoChiedo, incontrare gli attivisti che si impegnano sul territorio per difendere i diritti umani ed iniziare ad agire in prima persona per contribuire al cambiamento che Amnesty International vuole perseguire”.

L'evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19 e dei recenti provvedimenti emanati dal governo.