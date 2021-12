Per gli italiani l’ambiente di lavoro ideale è quello collaborativo, se ne parla in un webinar

È sulla creazione di un ambiente di lavoro positivo e collaborativo che le aziende dovrebbero orientare i propri sforzi, perché ne potrebbe potenziare la redditività fino al 30% e consentirebbe loro di attirare e trattenere le migliori professionalità, riducendo allo stesso tempo il tasso di assenza e di turnover dei dipendenti. E tuttavia, le aziende che investono in maniera mirata sul lavoro di team sono ancora troppo poche.



A indicare l’importanza del “fattore collaborazione” è il Kelly Global Workforce Index, indagine condotta dalla società di recruiting Kelly Services su 164mila persone in 28 paesi. In Europa fra le 3 caratteristiche che secondo i dipendenti rendono "ideale" un ambiente di lavoro, il clima collaborativo si aggiudica la maggioranza delle preferenze (60%), battendo la cultura dell’innovazione e della creatività (43%) e l’organizzazione flessibile del lavoro (43%). Il lavoro collaborativo è ancora più ambìto in Italia, dove l’80% degli intervistati lo antepone all'utilizzo delle più recenti tecnologie e alla possibilità di operare in contesti che stimolano l’innovazione e la creatività.

Quindi possiamo dire che l'ambiente di lavoro "ideale" è collaborativo. Ma come possiamo crearlo? La Via della Felicità una guida basata sul buon senso per una vita migliore scritta dall’umanitario Ron Hubbard. La presente pubblicazione non religiosa con i suoi 21 precetti fondamentali guida un individuo verso scelte etiche, soprattutto quando si trova di fronte a decisioni difficili. Usato da dirigenti d’azienda, leader di comunità ed educatori per più di 25 anni, La Via della Felicità si è dimostrata un successo senza pari nel modificare gli atteggiamenti dei dipendenti, il loro comportamento e la loro capacità di risolvere i problemi.



Che tu sia un direttore generale, un direttore delle risorse umane, un assistente o un imprenditore, questo programma consente di influenzare gli altri nel loro percorso verso scelte oneste ed etiche e di conseguenza aumenta la loro produttività e la redditività della vostra azienda od organizzazione. Ecco perché i volontari de La Via della Felicità hanno deciso di organizzare un webinar informativo gratuito basato su questo programma che si terrà lunedì 6 dicembre alle ore 20:30 su Zoom e vedrà come relatore il dottor Giampaolo Pinto. Per iscrizioni: italialaviadellafelicita@gmail.com.