Alma Brasileira: torna l’appuntamento con la musica brasiliana a Pescara

Anche domenica 7 luglio ritorna l’appuntamento con gli Alma Brasileira. La serata si terrà al Palm Beach, in pieno centro, sul lungomare pescarese.

Dalle 19.30 un pre serata con due ore di live tutto da ballare a suon di samba, pagode, forro, bossanova e tanto altro, grazie alle sonorità del duo abruzzese formato da Adamo Crocetta e Dolores Valecchi.

"Siamo felici che Pescara e dintorni stia apprezzando sempre più la musica e la cultura brasiliana oltre a tutta la vastissima comunità Brasiliana in zona. Il nostro live è un vero e proprio viaggio in quella musica carioca che ti avvolge e ti fa ballare in totale libertà un "Experience" che non si può spiegare e solo da provare e riprovare..." rivela Dolores, cantante degli Alma Brasileira.