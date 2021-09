"Alimentadiritto", un evento sulle tematiche legate al Diritto Alimentare

Sabato 11 settembre avrà luogo l'iniziativa "Alimentadiritto", organizzata dalla Diritto Futuro Editore con il patrocinio del Senato della Repubblica, della Regione Abruzzo e del consiglio regionale d'Abruzzo, e con la partecipazione dell'Aiga sezione di Pescara. Interverranno il senatore Luciano D'Alfonso, Presidente della 6a Commissione Finanze e Tesoro, il consigliere regionale Antonio Blasioli, il rettore dell'Unite Dino Mastrocola, il direttore regionale della Coldiretti Danilo Merz, il professor Marco Pierdonati, docente di diritto penale all'Unite, la professoressa Rosita Del Coco, docente di diritto processuale penale all'Unite, la professoressa Rocchina Staiano, docente di diritto della previdenza e delle assicurazioni sociali all'Unite, e la fondatrice della Diritto Futuro Editore Manuela Natale.

Nell'ambito dell'iniziativa saranno affrontate tematiche legate al Diritto Alimentare: dalla contraffazione alimentare al fenomeno diffuso dell'Italian Sounding, dalla frode in commercio al marchio, dall'etichettatura dei prodotti alla salute nei luoghi di lavoro della filiera agroalimentare. Inoltre sarà presentato il volume "Alimentadiritto", dove sono confluite le significative monografie in tema di diritto alimentare degli autori che hanno partecipato al Concorso Alimentadiritto. Vi sarà, infatti, anche la cerimonia di premiazione degli autori, abruzzesi e non.

