Alex Belli incontra i fan al centro commerciale Porto Allegro di Montesilvano

Domenica 14 maggio, a partire dalle ore 17, Alex Belli incontrerà i propri fan al centro commerciale Porto Allegro di Montesilvano. Ingresso libero. Pseudonimo di Alessandro Gabelli, l'attore e personaggio televisivo nel 2021 ha partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, su Canale 5, dal quale è stato squalificato dopo 3 mesi per aver violato le regole sul Covid-19. Tuttavia, dopo 2 mesi, è rientrato nella casa come ospite per dieci giorni.

Nel 2013 ha sposato la modella slovacca Katarina Raniaková, da cui si è separato ufficialmente nel 2017. Dal 2017 al 2019 ha avuto una relazione con la modella Mila Suarez. Il 26 giugno 2021 ha invece scambiato le promesse d'amore con la modella e attrice venezuelana Delia Duran.