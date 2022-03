Alessio Romano presenta "Ulisse e Polifemo" nella biblioteca comunale di Spoltore

Alessio Romano parla del suo libro "Ulisse e Polifemo" nella biblioteca comunale di Spoltore. L'appuntamento con questo brillante scrittore è fissato per giovedì 17 marzo. Ingresso libero, che sarà permesso, in particolare, fino al raggiungimento della capienza prevista dalle norme anti Covid-19, anche se l'incontro è stato organizzato in particolare per i ragazzi: il volume, infatti, appartiene alla collana "I Miti raccontati ai bambini" di Lisciani.

Questo è ciò che ha dichiarato Alessio Romano in una nota: "È un vero piacere ritornare in questi giorni a presentare i miei libri e, in particolare, questo che è uscito nel gennaio 2020 ed è stato quindi molto penalizzato dalla pandemia. Scrivere per i ragazzi è uno stimolo in più, ci si rivolge a un pubblico attento e pronto a sperimentare cose nuove".

Aggiunge, poi, l'assessore comunale Roberta Rullo: "Questa è la prima presentazione in biblioteca rivolta specificamente ai più piccoli. Contiamo di organizzare per il futuro una serie a loro dedicata di appuntamenti, magari intrecciando anche altri linguaggi come il fumetto e l'animazione". Insomma, sarà una presentazione assolutamente da non perdere. "Ulisse e Polifemo" propone una rilettura dello scontro raccontato da Omero in una chiave assolutamente nuova e molto divertente.

Si scoprirà, così, che la storia è arrivata a lui un po' distorta dalle fantasie di Penelope, mentre Polifemo, seduto nello studio del dottor Victor Frankenstein, chiederà un intervento medico per avere due occhi al posto di uno e riuscire così ad apprezzare i film tridimensionali assieme alla propria fidanzata. Il libro, in ogni caso, consente anche di conoscere la versione originale del Mito e contiene approfondimenti su mostri mitologici, questione omerica, cane Argo ed effetto 3d. Un'opera decisamente interessante.